Манчестер Юнайтед – Вест Хэм: прогноз на матч

В ночь с 26 на 27 июля состоится интереснейшее товарищеское противостояние между двумя английскими клубами — «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэмом». Встреча пройдет на стадионе «Мидоулендс» и начнётся в 02:00 по киевскому времени. Матч обещает быть напряжённым: обе команды переживают не лучшие времена и стремятся восстановить форму перед новым сезоном. Анонс подготовила редакция euro.com.ua.

Манчестер Юнайтед: реконструкция после катастрофы

Минувший сезон стал настоящим провалом для «красных дьяволов». Команда завершила чемпионат на 15-м месте, потерпев 18 поражений и набрав всего 42 очка. Победа в Кубке Англии над «Манчестер Сити» стала слабым утешением, но и она не помогла Эрику тен Хагу сохранить должность. Уже в 2024 году на его место пришёл Рубен Аморим, однако заметного прогресса так и не последовало.

Несмотря на критику, руководство оставило португальца у руля. Сейчас ставка сделана на обновление состава. «Манчестер Юнайтед» активно расстаётся с ненужными игроками: например, Маркус Рэшфорд ушёл в аренду в «Астон Виллу». Зато в команду пришли Кунья и Мбемо, что должно усилить линию атаки.

Вест Хэм: новый тренер — старые проблемы

«Молотобойцы» в последние годы радовали болельщиков, выиграв даже Лигу конференций при Дэвиде Мойесе. Однако в 2024 году клуб решил сменить тренера и доверил команду Хулену Лопетеги, потратив на трансферы более 100 миллионов фунтов. Результат оказался разочаровывающим — 14-е место и всего 43 очка.

В январе на пост главного тренера пришёл Грэм Поттер, который чётко понимает, что новый провал фанаты не простят. «Вест Хэм» продал Кудуса, а на замену приобрёл Диуфа за 22 млн, а также подписал Уокер-Питерса и Каммингса как свободных агентов.

Личные встречи

В четырёх из пяти последних очных матчей побеждал «Вест Хэм», уступив только один раз. Это придаёт уверенности лондонцам, несмотря на нестабильную форму.

Прогноз букмекеров

Букмекеры всё же отдают предпочтение «Манчестер Юнайтед», считая его фаворитом встречи. Тем не менее, учитывая уязвимости обеих сторон, тотал больше 2.5 голов выглядит наиболее надёжной ставкой. Коэффициент на такой исход — 1.78.

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