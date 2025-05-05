ЧМ по хоккею. Сборная Канады заявила на турнир Сидни Кросби

Getty Images/Global Images Ukraine. Сидни Кросби

Сборная Канады по хоккею объявила о включении в заявку на чемпионат мира, который 9 мая стартует в Швеции и Дании, форварда Питтсбурга Сидни Кросби.

Кросби не играл на ЧМ с 2015 года. Обычно форвард в это время еще выступает в плей-офф НХЛ. В целом, американские и канадские звезды редко приезжают на чемпионаты мира, даже если не выходят в плей-офф.

Вместе с Кросби на турнир заявлен нападающий Колорадо Натан Маккиннон. Он не играл на ЧМ с 2017 года, но оба выступала за Канаду на недавнем турнире четырех наций НХЛ.

Такое решение двух топ-игроков связывают с подготовкой сборной Канады к хоккейному турниру Олимпиады-2026.

sport.ua