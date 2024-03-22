Згори! Лень вколотив міцний данк в швидкому відриві проти «Торонто»

21 березня «Сакраменто» на виїзді грав проти «Торонто» в рамках регулярного чемпіонату НБА. Каліфорнійська франшиза взяла гору над канадцями з рахунком 123:89.

Ще більш приємно, що до цієї перемоги вагомо доклався український бігмен Олексій Лень. Наш співвітчизник провів на майданчику 16 хвилин, за які відзначився шістьма очками, трьома підбираннями та чотирма передачами.

Перформанс Олексія не пройшов без хайлайтів. В одному з епізодів другої чверті українець отримав передачу в швидкому нападі і «порадував» місцевих фанів данком:

Фото: The Globe and Mail

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