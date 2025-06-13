В андеркарде Усика и Дюбуа состоится еще один титульный бой в супертяжах

Getty Images/Global Images Ukraine. Лоуренс Околи

19 июля на британском стадионе Уэмбли состоится вечер бокса, главным событием которого стане бой за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком (WBC, WBO, WBA) и Даниелем Дюбуа (IBF).

Накануне стало известно, что в андеркарде этого шоу состоится еще один титульный бой в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) – на ринге встретятся британец Лоуренс Околи (21–1, 16 КО) и южноафриканец Кевин Лерена (31–3, 15 КО).

Боксеры разыграют титул WBC Silver, который на данный момент принадлежит Околи. Бой пройдет в формате 12 раундов.

Британец почти всю карьеру дрался в тяжелом весе и бриджервейте – в каждом из этих дивизионов он становился чемпионом мира. В супертяжелом весе дебютировал в декабре прошлого года, когда нокаутировал Хуссейна Мухаммеда из Германии.

Лерена обладает титулом WBC в бриджервейте, который он защитил в мае этого года – в третьем раунде нокаутировал украинца Сергей Радченко. Пока неизвестно, где будет продолжать карьеру представитель ЮАР и как долго он планирует драться в королевском дивизионе.

sport.ua