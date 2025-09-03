Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Известный британский тренер Шейн Макгиган высказался о бывшем чемпионе мира украинце Василии Ломаченко.

«Думаю, если бы он не продолжил свою любительскую карьеру после ОИ-2008, а сразу перешел в профи – то стал бы лучшим боксером в истории. Но я думаю, что тогда он бы дрался слишком долго, как это сделали когда-то Рой Джонс и Шугар Леонард, которые проигрывали в конце карьеры, что в какой-то степени навредило их наследию», – сказал Макгиган.

Ранее чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры.

sport.ua