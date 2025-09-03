Тренер сборной Германии: Наша цель — стать чемпионами мира

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн рассказал об амбициях своей команды на предстоящем Чемпионате мира.

"Я считаю, что рассказывать о своей цели — это нормально. Команде или людям в целом трудно работать и бороться без нее. Для нас всех нормально иметь цель стать чемпионами мира. Я также сказал команде, что это наша цель. Если кто-то из игроков думает иначе, то ему даже не нужно ехать туда.

Мы сосредоточены на процессе, хотим играть матч за матчем и найти свой ритм. В конце каждого процесса важно объявить цель, и именно это я и сделал", – сказал специалист.