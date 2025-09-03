Стоимость McLaren за пять лет выросла в шесть раз

Компания, которой принадлежит команда McLaren, оценивается примерно в 3,5 миллиарда фунтов стерлингов – за минувшие пять лет её рыночная стоимость увеличилась более чем в шесть раз.

Столь впечатляющий рост стал возможен в результате изменений в структуре собственников McLaren Group. В 2020-м 33% её акций приобрела американская MSP Capital, заплатив за них 185 млн. фунтов, но теперь эту инвестиционную группу выкупил Mumtalakat, суверенный инвестиционный фонд Бахрейна, и компания CYVN Holdings из Абу-Даби. И если пять лет назад McLaren Racing оценивалась в 560 млн. фунтов, то теперь она стоит уже упомянутые 3,5 миллиарда.

Именно Mumtalakat до прошлого года принадлежал контрольный пакет акций McLaren, но в декабре 2024-го фонд продал все 100% этих ценных бумаг холдингу CYVN.

«Это замечательный день для McLaren Racing, – приводит BBC Sport слова Зака Брауна. – Ещё недавно наш бизнес был очень рискованным, и мы не были конкурентоспособными. Но то, что произошло сейчас, пять лет спустя, подчёркивает успех всей Формулы 1 в эпоху ограниченных бюджетов, что вновь позволило нам вернуться на прежний уровень конкурентоспособности.

Замечательно, что McLaren вновь борется за победы, и здорово, что структура наших собственников стала более простой».

В прошлом году команда McLaren завоевала Кубок конструкторов, что произошло впервые с 1998-го, а сейчас неуклонно приближается к победе в обоих зачётах чемпионата мира. Её гонщики, Оскар Пиастри и Ландо Норрис, занимают два первых места в командном зачёте, выиграв в этом году уже 12 гонок из 15-ти.

«Более простая акционерная структура и увеличение объёма собственных средств стали итогом недавней транзакции, в результате чего положение McLaren Racing становится более благоприятным, и команда продолжит добиваться успехов как на гоночных трассах, так и за их пределами», – говорится в заявлении компании из Уокинга.

McLaren Racing входит в структуру McLaren Group, и о том, что Mumtalakat и CYVN выкупили все акции компании, которую возглавляет Зак Браун, было объявлено во вторник.

