Промоутер: «Фьюри получил урок в бою с Усиком, урок этот был не из легких»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Тодд Дюбеф, президент промоутерской компании Top Rank, поделился мыслями о первом бое Тайсона Фьюри с украинцем Александром Усиком, а также сделал прогноз на реванш.

«В середине боя я был уверен, что он уничтожит его [Усика]. Я сидел и думал, каким односторонним стал этот бой, а потом он упустил его с крючка. Именно так я и думал.

Фьюри начал немного медленно, но потом вошел в свой ритм, и я подумал, что все будет кончено. Затем он получил один удар левой рукой, [который] попал в глаз и нос. Думаю, это был удар «в яблочко», он начал страдать.

Думаю, Тайсон получил урок, и урок этот был не из легких. Но я также верю, что в этот раз Усик будет лучше, потому что у него больше уверенности.

Я думаю, что то, как Фьюри ведет себя на ринге, – это просто его характер. Но я думаю, что он не будет принимать все как должное и усвоил тяжелый урок.

Тайсон должен выйти и продолжать делать то, что он делал в первой половине боя. Я думал, что он действительно собирается остановить Усика. Я чувствую Тайсона, он умный парень, он знает, что ему нужно делать», – сказал Дюбеф.

Реванш Усик – Фьюри назначен на декабрь. Тайсон был почти нокаутирован в девятом раунде первого боя, но уступил раздельным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

Тайсон ранее заявил, что еще не начал свой тренировочный лагерь.

sport.ua