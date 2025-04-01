“Скорее всего Иги не будет”. Главный редактор польского Canal+ – об участии Швёнтек в матчах квалификации Кубка Билли Джин Кинг

Главный редактор теннисной редакции польского Canal+ Бартош Игнацик высказался об участии второй ракетки мира Иги Швёнтек в матчах квалификации Кубка Билли Джин Кинг



“Скорее всего Иги не будет. Похоже Давид Цельт [капитан] даже не вызвал ее. Более того, там, вероятно, будут ещё изменения, но пока об этом говорить нельзя”, – сказал журналист в интервью изданию Onet.

Отметим, что на этой неделе вторая ракетка Польши Магдалена Френх снялась с турнира в Чарльстоне из-за травмы правого запястья.

Напомним, что ранее сомнения в том, что Ига Швёнтек сыграет в матчах за свою сборную высказал президент Польской теннисной ассоциации Дариуш Лукашевски.

Матчи квалификации Кубка Билли Джин Кинг, в которых сборные Украины, Польши и Швейцарии будут бороться за путевку в финальный турнир, состоятся 10-12 апреля на грунтовом корте в польском городе Радом. В составе сборной Украины на эти матчи заявлены Элина Свитолина, Марта Костюк, Катарина Завацкая, а также сестры Людмила и Надежда Киченок.

СОСТАВЫ сборных Польши и Швейцарии.

btu.org.ua