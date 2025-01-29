Брисбен. Марченко не смог продолжить свою победную серию, уступив на старте основной сетки

Илья Марченко потерпел поражение в первом круге основной сетки на “челленджере” в Австралии



Брисбен, Австралия • 27 января-2 февраля • хард • $100,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Илья Марченко (Украина, Q) – Кристиан Лангмо (США) 4:6, 3:6

Теннисисты провели второй очный поединок – в 2023 году Марченко был сильнее в их матче на “челленджере” в Мексике. Сегодня украинец пять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок (у соперника – 12 эйсов и две двойные ошибки), проиграл три гейма на своей подаче и не смог реализовать ни одного из двух заработанных брейк-поинтов. Поединок продолжался 1,5 часа.

Илья Марченко сыграл в основной сетке “челленджера” впервые с октября прошлого года. За свое выступление в Брисбене Марченко заработал 1045 долларов США призовых и 4 рейтинговых очка. Напомним, что украинец на этом турнире выиграл два матча в квалификации, прервав свою серию из 10 поражений.

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