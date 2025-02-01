Кубок Дэвиса. Крутых и Сачко потерпели поражение в парном матче против Туниса

Сборная Украины неудачно начала второй игровой день противостояния в командном турнире
Плей-офф Первой Мировой группы • Тунис, Тунис • 31 января – 1 февраля • хард
УКРАИНА 1-2 ТУНИС
Алексей Крутых/Виталий Сачко – Азиз Дугаз/Азиз Уакаа 3:6, 4:6
Во втором сете Крутых и Сачко уступали со счётом 0:3 с двумя брейками, смогли вернуться в игру, выиграв три гейма подряд, но им так и не удалось перевести матч в решающий сет.
Сачко провёл свой первый матч за сборную, а Крутых потерпел второе поражение в четырёх парных встречах.
Фото: ФТУ.
btu.org.ua