Дуэн: Постараюсь как можно больше перенять у Гасли

Джек Дуэн вместе с командой Alpine готовится к своему дебютному сезону в Формуле 1 в условиях дополнительного прессинга: Флавио Бриаторе не скрывает, что по ходу сезона австралийца может заменить перспективный Франко Колапино, приглашённый из Williams на роль резервного гонщика.

Но сын пятикратного чемпиона мира по мотогонкам Мика Дуэна, похоже, пока старается об этом не думать.

«Подготовка к сезону идёт отлично, – цитирует Джека RacingNews365. – Команда уже давно приняла меня с распростёртыми объятиями, все относятся ко мне очень тепло и заботливо. Здорово, что я работаю с Пьером Гасли, постоянно у него учусь, ведь у моего напарника за плечами опыт шести или семи лет выступлений в Формуле 1.

Я предвкушаю продолжение этой работы, буду стремиться создать с ним отличные отношения, чтобы доказать команде, что именно мы – самый подходящий для неё дуэт гонщиков.

Конечно, я немного учусь у него и французскому языку, но прежде всего мне помогает его опыт, поскольку я вижу, как он строит свою работу в дни гоночных уик-эндов. Я говорю не только об Абу-Даби (где прошёл дебют Дуэна в Формуле 1), но о прошлом сезоне в целом.

В общем, постараюсь как можно больше у него перенять и надеюсь, что при этом мы сможем помочь команде сделать машину настолько быстрой, насколько это возможно».

Однако Джеймс Ваулз, руководитель команды Williams, теперь уже бывший начальник Франко Колапинто, не исключает, что по ходу сезона аргентинец может занять в Alpine место Дуэна.

«Джеку нужно дать время проявить себя. Так что с этим всё просто, – заявил Ваулз. – Полагаю, каждому гонщику необходимо предоставить такую возможность. Но если выяснится – подчёркиваю, если – что он не соответствует определённому уровню, то Франко будет готов сесть за руль…

У нас в Williams отличный состав гонщиков, и таким он останется как минимум в ближайшие два года, поэтому в нашей команде у Колапинто не будет таких возможностей. В большинстве других команд чемпионата – тоже, так что в Alpine у него самые высокие шансы».

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