Чемпион UFC: «Мейвезер и Конор так делали. Теперь наша очередь с Усиком»

Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Перейра

Чемпион UFC в полутяжелом весе (до 93 кг) Алекс Перейра (12–2) собирается провести поединок с украинским боксером Александром Усиком, который владеет титулами WBC, WBO и WBA в супертяжелом весе:

«Сейчас у меня действующий контракт с UFC, но это не проблема. Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор делали так в 2017 году. Теперь наша очередь с Усиком. Мы можем провести бой.

Речь идет только о боксе. Я неоднократно спарринговал с этими ребятами, и у меня прекрасно все получалось», – сказал Перейра.

«Я уже неоднократно предлагал Алексу провести хотя бы один поединок в боксе. У него отличные шансы на победу. У нас есть несколько вариантов. Я верю в него», – заявил тренер бразильского бойца Плинио Крус.

Ранее сообщалось, что Алекс Перейра вызвал Усика на бой.

sport.ua