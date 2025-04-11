Монте-Карло. Фис за час разгромил Рублёва, Дрэйпер потерпел поражение в трехчасовом поединке

На турнире ATP 1000 в Монако известны первые участники 1/4 финала



Монте-Карло, Монако • 6-13 апреля • грунт • €6,832,435

Действующий чемпион: Стефанос Циципас (Греция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Третий круг

Алехандро Давидович Фокина (Испания) – Джек Дрэйпер (Великобритания, 5) 6:3, 6:7(6), 6:4

Артур Фис (Франция, 12) – Андрей Рублев (-, 7) 6:2, 6:3

• Алехандро Давидович Фокина одержал 20-ю победу в матчах на турнирах АТР 1000 на грунте и третий раз в карьере сыграет в четвертьфинале “Мастерса” в Монте-Карло. Испанец впервые с мая 2023 года, обыграл соперника из топ-10 на грунте и всего одержал девятую такую победу (вторую в этом году). За место в полуфинале Давидович Фокина сыграет против победителя встречи Каспер Рууд (Норвегия) – Алексей Попырин (Австралия).

• Артур Фис взял реванш у Андрея Рублева за прошлогоднее поражение в Гонконге, затратив на свою победу 61 минуту игрового времени. Француз седьмой раз в карьере победил игрока топ-10 (вторая победа в этом сезоне) и впервые вышел в четвертьфинал “Мастерса” на грунте. В этом сезоне Фис доходил до 1/4 на всех турнирах АТР 1000 (также в Индиан-Уэллс и Майами). Следующим соперником 20-летнего французского теннисиста станет победитель поединка Карлос Алькарас (Испания) – Даниэль Альтмайер (Германия).

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