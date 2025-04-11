Ферстаппен: Бахрейн – не самая подходящая для нас трасса

Макс Ферстаппен считает, что из-за высокого износа шин преимущество в Бахрейне получат соперники из McLaren…

Макс Ферстаппен: «На первом этапе сезона в Австралии перегрев и деградация шин не позволили нам добиться большей скорости. Так было и в Китае, и, в некоторой степени, в Сузуке. Но в Японии обогнать было невозможно, и я ехал в своём темпе, да и температура трассы в день гонки снизилась, что немного помогло.

Здесь будет жарко. Гонка пройдёт ночью, когда станет немного прохладнее, но всё равно жарко. Шины на агрессивном асфальте будут быстро изнашиваться. Для нас это не самая подходящая трасса, в таких условиях машины McLaren выглядят лучше. Но на тренировках мы попытаемся добиться большего от машины и шин.

Да, раньше мы лучше выступали при жаркой погоде, но машины меняются, люди переходят, команды развиваются. Сегодняшнюю ситуацию нельзя сравнивать с невероятно успешным для нас 2023-м – слишком многое с тех пор изменилось».

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