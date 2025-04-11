Фьюри вспомнил, о чем говорил с Усиком после боя

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира британец Тайсон Фьюри обнародовал видео разговора с Александром Усиком после их первого боя в мае 2024 года.

Усик: «Я молюсь за тебя все время».

Фьюри: «Я также молюсь за тебя».

Усик: «Я готовился к тебе все время».

Фьюри: «Я тоже. Ты сильный человек, ты очень хороший человек, мой брат во Христе».

Усик и Фьюри дважды встречались в 2024 году. В мае Александр победил раздельным решением судей, а в декабре – единогласным.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка: дважды защитил чемпионский пояс WBC, после чего еще дважды уступил Александру Усику.

sport.ua