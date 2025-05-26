Чемпион мира: «Усик страдал и корчился от боли. Это его слабое место»

Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Болл

Чемпион мира британец Ник Болл высказался о реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. На кону в поединке будут стоять все пояса хевивейта – это будет мегафайт за звание абсолютного чемпиона мира.

«Дюбуа победит. Вспомните первый бой. Удар от Дюбуа был законным в первом бою. Даниель попал по корпусу. Усик страдал и корчился от боли. Это слабое место Усика и Даниель должен этим воспользоваться в реванше», – сказал Болл.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua