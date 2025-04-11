Победил автогол. Юргорден – Рапид 0:1. Обзор матча

Команды создали немало моментов у ворот друг друга, но единственный гол во встрече забила венская команда. Австрийский гранд чаще пробивал по воротам (15-13), а "железные печи" лучше контролировали мяч (60%). Хозяева сделали в 1,5 раза больше передач, а также продемонстрировали более высокий показатель точных пасов (82%).

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Смотрите обзор первого матча ¼ финала Лиги конференций

Стокгольм. 3Arena, 23 531 зритель

Юргорден – Рапид 0:1

Гол: Финделль, 62 (аг)

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