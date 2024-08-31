Годро с братом были приглашены на свадьбу сестры

Форвард «Коламбуса» Джонни Годро и его брат Мэтью были приглашены на свадьбу сестры 30 августа, об этом свидетельствует сайт свадьбы сестры.

Ранее в соцсетях стали появляться новости о том, что 31-летний хоккеист с братом во время езды на велосипеде были сбиты насмерть автомобилем. Официальной информации о гибели Годро не поступало.

В минувшем сезоне форвард провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 60 (12+48) очков.

Страшные новости из-за океана. В Америке пишут, что звезду «Коламбуса» Годро сбил пьяный водитель

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