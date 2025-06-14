Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»

Getty Images/Global Images Ukraine. Оскар Де Ла Хойя

Известный в прошлом мексиканский боксер, а сегодня промоутер Оскар Де Ла Хойя назвал лучшего боксера в истории

«Шугар Рэй Робинсон – величайший боксер всех времен! Посмотрите на него, он дрался почти во всех весовых категориях, сильнейший панчер, лучшая работа ног, он дрался несколько раз в месяц, участвовал в самых сложных боях, принимал самые сложные вызовы. Шугар Рей Робинсон – он буквально GOAT», – сказал Оскар.

Ранее экс-боксер Оскар Де Ла Хойя высказался о бое-реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

sport.ua