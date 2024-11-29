Бывший нападающий сборной Нидерландов призвал Погба не возвращаться в топ-клуб из-за значительного давления

Совет от опытного экс-игрока

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Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Райан Бабель советует Полю Погба вернуться в АПЛ, но не выбирать топ-клуб из-за давления и внимания к нему.

"Я считаю, что Поль Погба мог бы стать отличным усилением для любого клуба АПЛ. Мне кажется, что он мог бы подойти такой команде, как "Фулхэм", где нет такого давления, как в "Манчестер Юнайтед". Я не говорю, что он вообще не умеет справляться с этим давлением, нет. Вы знаете, через что он прошел, поэтому я думаю, что для него наилучший вариант — присоединиться к команде, которая не обязательно будет бороться за самые высокие места и титулы".

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Также Бабель, который в свое время тоже играл за "Фулхэм", считает, что скандальный французский хавбек может вернуться на самый высокий уровень.

"Он очень быстро может вернуться на самый высокий уровень, став одной из главных звезд своего клуба, и легко выделяться на поле своей игрой. Он очень долго не играл, конечно. Вернуться на этот уровень будет не так уж и просто, но у него есть все для этого", — сказал Бабель в интервью для Instant Casino.

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Напомним, что срок дисквалификации 31-летнего Поля Погба был сокращен с четырех лет до 18 месяцев, поэтому француз может начать тренироваться с новой командой со следующего года, а в марте 2025 года — выйти на поле в официальном матче.

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