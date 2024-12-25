«Если честно...» Хижняк отреагировал на возможное возвращение Кличко в ринг

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Известный украинский боксер и олимпийский чемпион Александр Хижняк прокомментировал возможное возвращение в ринг легендарного украинского супертяжеловеса Владимира Кличко.

Подписывайтесь на канал Уса Вусика в YouTube, чтобы не пропустить все о боксе!

– Ходят слухи, что Владимир Кличко может вернуться на ринг.

– Не могу ответить на этот вопрос.

– Было бы интересно посмотреть на его бой после возвращения?

– Если честно, я не знаю, что такое профессиональный ринг. Поэтому сложно это комментировать. Очень уважаю братьев Кличко. И для меня в этом плане не имеет значения, вернется кто-то из них на профи-ринг или нет.

sport.ua