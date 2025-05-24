Гаэль Монфис неожиданно завершил сотрудничество с тренером накануне Ролан Гаррос

Французский теннисист рассказал об этой новости во время медиа-дня в Париже



«Я перестал работать со своим тренером. Я колебался, объявлять ли об этом в социальных сетях, но решил, что лучше сделать это на пресс-конференции. Это изменение, которое произошло в более сложное время, потому что подготовка к Ролан Гаррос никогда не бывает легкой. Я тренируюсь достаточно хорошо. Я чувствую себя достаточно хорошо и достаточно расслабленно. Надеюсь, это поможет мне в первом матче».

Гаэль Монфис работал со шведским тренером Микаэлем Тилльстремом с мая 2023 года, а до этого тренировался под его руководством в октябре 2015 года и июне 2018 года. В этом году Монфис выиграл 16 из 23 сыгранных матчей, стал чемпионом соревнований ATP 250 в Окленде, дошел до 1/8 финала на Australian Open и на “Мастерсе” в Майами.

В первом круге Открытого чемпионата Франции 38-летний француз сыграет против Уго Дельена из Боливии.

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