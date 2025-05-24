Плей-офф НХЛ. Топ-игра вратаря: Даллас и Эдмонтон провели матч финала

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Эдмонтон во втором матче финальной серии плей-офф западной конференции сумел обыграть Даллас 3:0 и взял одну выездную победу.

Хорошую игру показал вратарь Ойлерз Стюарт Скиннер, который сделал 25 сейвов и провел третий «сухой» матч в плей-офф. В атаке Нефтяников отметился форвард Райана Ньюджент-Хопкинс – у игрока гол и результативная передача.

Счет в серии 1:1.

Плей-офф НХЛ. Финал Запада

Даллас – Эдмонтон 0:3

Шайбы: 05:51 Ньюджент-Хопкинс – 0:1, 35:23 Кулак – 0:2, 56:36 Браун – 0:3

Вратари: Оттинджер – Скиннер

Счет в серии 1:1

sport.ua