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Бокс

Усик или Кличко? Рейтинг лучших боксеров-супертяжей за всю историю

Усик или Кличко? Рейтинг лучших боксеров-супертяжей за всю историю

Getty Images/Global Images Украина. Виталий Кличко и Александр Усик

Всемирно известный британский портал talkSport обнародовал рейтинг лучших супертяжей в истории бокса.

Лидером списка стал культовый боксер Мухаммед Али, за ним в списке идет Ларри Холмс и Джордж Форман.

Четвертая строчка досталась Ленноксу Льюису, а Джо Фрейзер – 5-й.

Действующий объединенный чемпион мира в супертяжелом Александр Усик оказался на шестой строчке. Еще одни известные украинцы Виталий Кличко и его брат Владимир заняли в списке 10 и 11 строчку.

Ранее портал GiveMeSport обнародовал рейтинг самых жестких боксеров в истории.

Рейтинг лучших супертяжей в истории бокса от talkSport

  1. Мухаммед Али
  2. Ларри Холмс
  3. Джордж Форман
  4. Леннокс Льюис
  5. Джо Фрейзер
  6. Александр Усик
  7. Тайсон Фьюри
  8. Эвандер Холифилд
  9. Майк Тайсон
  10. Виталий Кличко
  11. Владимир Кличко

sport.ua

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