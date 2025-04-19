Усик или Кличко? Рейтинг лучших боксеров-супертяжей за всю историю

Всемирно известный британский портал talkSport обнародовал рейтинг лучших супертяжей в истории бокса.
Лидером списка стал культовый боксер Мухаммед Али, за ним в списке идет Ларри Холмс и Джордж Форман.
Четвертая строчка досталась Ленноксу Льюису, а Джо Фрейзер – 5-й.
Действующий объединенный чемпион мира в супертяжелом Александр Усик оказался на шестой строчке. Еще одни известные украинцы Виталий Кличко и его брат Владимир заняли в списке 10 и 11 строчку.
Ранее портал GiveMeSport обнародовал рейтинг самых жестких боксеров в истории.
Рейтинг лучших супертяжей в истории бокса от talkSport
- Мухаммед Али
- Ларри Холмс
- Джордж Форман
- Леннокс Льюис
- Джо Фрейзер
- Александр Усик
- Тайсон Фьюри
- Эвандер Холифилд
- Майк Тайсон
- Виталий Кличко
- Владимир Кличко