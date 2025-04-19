Усик или Кличко? Рейтинг лучших боксеров-супертяжей за всю историю

Getty Images/Global Images Украина. Виталий Кличко и Александр Усик

Всемирно известный британский портал talkSport обнародовал рейтинг лучших супертяжей в истории бокса.

Лидером списка стал культовый боксер Мухаммед Али, за ним в списке идет Ларри Холмс и Джордж Форман.

Четвертая строчка досталась Ленноксу Льюису, а Джо Фрейзер – 5-й.

Действующий объединенный чемпион мира в супертяжелом Александр Усик оказался на шестой строчке. Еще одни известные украинцы Виталий Кличко и его брат Владимир заняли в списке 10 и 11 строчку.

Ранее портал GiveMeSport обнародовал рейтинг самых жестких боксеров в истории.

Рейтинг лучших супертяжей в истории бокса от talkSport

Мухаммед Али Ларри Холмс Джордж Форман Леннокс Льюис Джо Фрейзер Александр Усик Тайсон Фьюри Эвандер Холифилд Майк Тайсон Виталий Кличко Владимир Кличко

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