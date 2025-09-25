Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Супертяж Джозеф Паркер хотел бы выйти на бой с Александром Усиком за все титулы, однако считает, что украинец выбрал другой вариант.

«Вокруг много боксеров, но выбирает Усик. Он будет драться с тем, с кем захочет. Я же пока буду проводить свои бои и выйду на следующего оппонента – Уордли. Хочу показать свои лучшие качества. Чувствую, что становлюсь все лучше в ринге, хотя уже 12 лет в профессионалах».

«Что касается Усика, то нельзя сказать, что он боится. Он абсолютный чемпион в крузервейте и супертяжах. Причина тут в другом – наверное, он просто посчитал, что у него есть другие опции», – сказал Паркер.

Ранее WBO обязала Усика выйти на бой с победителем поединка Паркер – Уордли, который пройдет в октябре.

Фабио УОРДЛИ: «Паркер поставил на кон свой бой с Усиком»

sport.ua