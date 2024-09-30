Крак о сложности задач, которые предстоит решать в 2025-м

Формула 1 перейдёт на новый технический регламент в 2026 году, а в следующем сезоне он ещё останется стабильным. В любом случае у команд чемпионата будет очень много работы, в том числе об этом говорит Майк Крак, руководитель Aston Martin F1.

Пожалуй, этой команде предстоит решать ещё более сложные задачи, ведь в 2026-м она переходит на силовые установки Honda на основе эксклюзивных договорённостей с японским концерном. По сути, это уже заводской статус, а такого опыта у Aston Martin нет.

Майк Крак: «Регламент претерпит очень существенные изменения, они затронут и аэродинамику, и двигатель. Поэтому, работая с машиной 2025 года, мы соберём не так уж много полезной информации, которая пригодится нам в 2026-м.

Коллектив инженерного департамента нашей команды относительно молодой, поэтому сейчас важно добиться, чтобы все сработались, важно освоить необходимую методологию, внедрять новые технологии, научиться максимально эффективно работать на симуляторе и проводить тесты. Всем этим будет необходимо заниматься параллельно, и это новый опыт для нашей команды, которая на протяжении долгого времени была клиентской.

Также мы должны рационально распорядиться временем, которое будет у нас в 2025-м, чтобы продемонстрировать Эдриану Ньюи наши возможности. Для всех нас это должно стать дополнительным источником мотивации.

И в прошлом году, и в этом мы видели, что и в условиях действующего регламента можно добиться значительного прогресса в период зимнего межсезонья. Дело не только в погоне за дополнительной прижимной силой, тем более что отыгрывать отставание в это области всегда непросто. Скорее речь о работе по повышению стабильности и улучшению баланса шасси в целом».

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