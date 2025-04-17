Сыграли с фаворитками. Сборная Украины провела матч на женском ЧМ

ФХУ

Состоялся третий матч женской сборной Украины по хоккею на чемпионате мира в Дивизионе 2B, который проходит в Новой Зеландии.

Украинские хоккеистки уступили одному из фаворитов турнира, команде Австралии, со счетом 1:4. Австралия лидирует с девятью очками, сумев выиграть все три встречи.

У сборной Украины 4 пункта и четвертая позиция. 19 и 20 апреля команда сыграет против Бельгии и Гонконга.

Женский чемпионат мира по хоккею. Дивизион 2B

Австралия – Украина 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Шайбы: 01:22 Жульен – 1:0, 2:03 Киливник – 2:0, 40:33 Манчак (Цимиренко, Телегина) – 2:1, 50:40 Саммонс – 3:1, 57:35 Саммонс – 4:1

Вратари: Кинг – Вильгань

sport.ua