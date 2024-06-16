Хертогенбос. Де Минор выиграл второй титул в сезоне и обновит личный рекорд в рейтинге

Алекс де Минор стал новым чемпионом на турнире ATP 250 в Нидерландах

Хертогенбос, Нидерланды • 10-16 июня • трава • €767,455

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Алекс де Минор (Австралия, 1) — Себастьян Корда (США, 7) 6:2, 6:4

Австралийский теннисист одержал третью победу в четырёх матчах против Корды, в том числе вторую в этом сезоне. В феврале де Минор играл против американца на турнире ATP 500 в Роттердаме.

Путь к победе:

R32: BYE

R16: Зизу Бергс (Бельгия, LL) 7:5, 6:4

QF: Милош Раонич (Канада, PR) 7:5, 6:2

SF: Уго Умбер (Франция, 3) 7:6(4), 6:3

FR: Себастьян Корда (США, 7) 6:2, 6:4

Де Минор выиграл второй из трёх сыгранных финалов в этом году. В феврале он уступил в решающем матче в Роттердаме, а в марте он победил на турнире ATP 500 в Акапулько.

В целом для австралийца это был 17-й финал в карьере, в котором он одержал девятую победу. Свой первый титул на травяном покрытии де Минор выиграл три года назад в Истборне.

По итогам турнира в Хертогенбосе Алекс де Минор поднимется на седьмое место в мировом рейтинге, что будет его новым личным рекордом.

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