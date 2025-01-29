Льюис Хэмилтон разбил машину на тестах

В среду команда Ferrari продолжила тесты в Барселоне с машиной SF-23. С утра первым за руль сел Льюис Хэмилтон, а во второй половине дня его по планам должен сменить Шарль Леклер.

По информации итальянского телеканала Sky, в районе 11:00 по местному времени Льюис потерял контроль над машиной на третьем секторе трассы и врезался в барьер. Гонщик не пострадал и самостоятельно выбрался из кокпита, а машина получила заметные повреждения подвески и аэродинамического обвеса.

Ferrari SF-23 доставили в боксы, после чего механики Ferrari принялись за работу по её восстановлению. Начало тестов Шарля Леклера пришлось отложить, и на момент публикации не было известно, сможет ли монегаск сегодня выехать на трассу.

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