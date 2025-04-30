Мадрид. Элина Свитолина против Моюки Утидзимы в четвертьфинале: анонс матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Испании. Матч против японки Моюки Утидзимы пройдет третьим запуском на Arantxa Sanchez Stadium (начало ориентировочно в 17:30 по киевскому времени).



Дата рождения: 12/09/1994 (30 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 18 (2025 – Rouen; 2023 – Strasbourg; 2021 – Chicago 250; 2020 – Monterrey, Strasbourg; 2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 30/04/2025): 506/264

Призовые за карьеру: $25,114,409



Дата рождения: 11/08/2001 (23 года)

Место рождения: Куала-Лумпур, Малайзия

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 51 (07/04/2025)

Побед/Поражений за карьеру (на 29/04/2025): 249/163

Призовые за карьеру: $1,371,973

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H2H: 1-0

2024 | Олимпиада | Грунт | R1 | Свитолина 6:2, 6:1

Путь на турнире:

Элина Свитолина

R1: BYE

R2: Сонэй Картэл (Великобритания, №60) 6:3, 6:1

R3: [10] Елена Рыбакина (Казахстан, №11) 6:3, 6:4

R4: Мария Саккари (Греция, №82) 6:3, 6:4

Моюка Утидзима

R1: [WC] Робин Монтгомери (США, №100) 1:6, 6:4, 6:3

R2: [26] Онс Жабер (Тунис, №28) 4:6, 6:3, 6:4

R3: [3] Джессика Пегула (США, №3) 6:3, 6:2

R4: [21] Екатерина Александрова (-, №22) 6:4, 7:6(5)

История на турнире

Элина Свитолина – 3/9 | Свитолина десятый раз выступает в Мадриде. Её лучший результат здесь – второй круг (2015, 2016, 2018, 2024).

Моюка Утидзима – 0/1 | Утидзима второй раз играет в столице Испании. В прошлом году она уступила на старте квалификации.

Выступления на грунте (на 27/04/2025):

Элина Свитолина – 142/75 (10/0 в этом году)

Моюка Утидзима – 63/30 (6/1 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает фаворитом матча Элину Свитолину и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,23. На победу Моюки Утидзимы предлагается коэффициент – 4,60 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Мадриде)

Элина Свитолина – 18/6

Grand Slam – 4/1 | Australian Open – 1/4

WTA 1000 – 7/4 | Доха – R2, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – 1/4, Майами – R3

WTA 500 – 0/1 | Линц – R2

WTA 250 – 5/0 | Руан – ТИТУЛ

Billie Jean King Cup – 2/0

Моюка Утидзима – 13/12

Grand Slam – 1/1 | Australian Open – R2

WTA 1000 – 7/4 | Доха – R2, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – R2, Майами – R2

WTA 500 – 1/4 | Брисбен – R1, Аделаида – R1, Абу-Даби – R1

WTA 250 – 2/3 | Сингапур – R1, Остин – R1, Руан – 1/4

Billie Jean King Cup – 2/0

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина – В, В, В, В, В

Моюка Утидзима – В, В, В, В, П

Национальный фактор:

Элина Свитолина – 15/6 | Свитолина в прошлом году дважды играла с представительницами Японии: уступила Наоми Осаке на турнире в Майами и победила Моюку Утидзиму на Олимпиаде.

Моюка Утидзима – 2/8 | Утидзима в предыдущем сезоне обыграла Анастасию Соболеву на турнире ITF в Трнаве и проиграла Элине Свитолиной на Олимпийский играх.

• Элина Свитолина проведет 615-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 398 побед (65%).

• Моюка Утидзима проведет 55-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 21 победа (39%);

• Элина Свитолина проведет 193-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 115 побед (60%).

• Моюка Утидзима проведет 17-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 9 побед (56%).

Победительница этого матча получит 291 040 евро призовых и 390 рейтинговых очков. Проигравшая – 165 670 евро призовых и 215 рейтинговых очков.

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btu.org.ua