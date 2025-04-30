Сегодня в Майами откроется фан-зона Williams

Williams Racing готовится второй раз в этом сезоне порадовать болельщиков по полной программе – сегодня в Майами на ведущей к океану улице Линкольн-роуд откроется фан-зона фан-зона команды.

Сегодня вечером с местной публикой будет общаться Лиа Блок, дочь знаменитого американского каскадёра Кена Блока, погибшего в начале 2022 года – она пошла по стопам отца, стала профессиональной гонщицей, проходит обучение в Академии Williams и выступает в женской серии F1 Academy.

В четверг на вопросы болельщиков будут по очереди отвечать Дженсон Баттон, чемпион мира 2009 года, Джеймс Ваулз, руководитель команды, и Алекс Элбон. Чтобы попасть в фан-зону Williams, достаточно скачать официальное приложение команды, зарегистрироваться, и это станет не только пригласительным билетом, но позволит получать разного рода интересную информацию и участвовать в розыгрыше призов.

Команда напоминает, что тем, у кого нет возможности в эти дни оказаться в Майами, не стоит расстраиваться раньше времени, потому что все встречи представителей Williams с болельщиками будут транслироваться онлайн.

Первая фан-зона Williams Racing в этом году работала в дни Гран При Австралии в Мельбурне, сейчас настала очередь Майами, а в следующий раз она откроется в Барселоне.

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