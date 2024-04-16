Клуб Суперліги презентував нову серію мерчу яскравим відео з берегу Міського озера

16 квітня у соцмережах франківської «Говерли» з’явилися відео та фото, що рекламують нову серію мерчу з логотипами клубу.

У асортименті з’явилися кепки, шопери різних кольорів, а також нові футболки з брендингом.

Одяг презентували самі гравці «Говерли»:

А ось над представленням аксесуарів клуб провів трохи складнішу роботу, відзнявши рілс з двома жінками на берегу Міського озера в Івано-Франківську:

Цьогоріч «Говерла» завершила виступи у плей-оф Суперліги на стадії чвертьфіналу, поступившись «Київ-Баскету» з рахунком 1:2.

Фото/відео: bcgoverla.if

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