Днепр потерпел первое поражение в нынешнем сезоне, проиграв Черкасским Мавпам

MVP встречи стал Джейлен Далкорт, набравший 25 очков

Днепр потерпел первое поражение в нынешнем сезоне Суперлиги FAVBET, уступив Черкасским Мавпам — 70:77.

Первая половина встречи прошла в равной борьбе. Мавпы сумели создать небольшое преимущество в третьей четверти, а в четвертой добились максимального перевеса +9 очков. Днепряне попытались отыграться, но черкасская команда сумела удержать победный счет.

MVP встречи стал Джейлен Далкорт, который набрал 25 очков и совершил 5 подборов. В составе днепрян 13 очков на свой счет записал Станислав Тимофеенко.

Днепр остается лидером Суперлиги, имея 24 победы в 25-ти матчах. Черкасские Мавпы прервали серию из четырех поражений кряду и занимают шестое место.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Черкасские Мавпы — Днепр — 77:70 (19:19, 17:18, 17:11, 24:22)

Черкасские Мавпы: Бун (6+10 передач), Далкорт (25+5 подборов), Агафонов (20+14 подборов), Руслов (4), Марченко (10+6 подборов), Кузнецов (6), Новиков (6)

Днепр: Бондарчук (9), Тимофеенко (13+5 подборов), Конев (12+8 подборов), Закурдаев (5), Горобченко (7+5 подборов + 7 передач), Колдомасов (9), Дубоненко (8), Ольховецкий (3), Тарасенко (2), Сыпало (2)

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