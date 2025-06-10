Арвид Линдблад получил суперлицензию

По просьбе Red Bull в FIA сделали исключение для Арвида Линдблада, выдав ему суперлицензию до достижения 18-летнего возраста, учитывая его «исключительный талант».

Мы писали о том, что в случае дисквалификации Ферстаппена за превышение числа штрафных баллов, Линдблад на один этап станет резервным гонщиком Racing Bulls вместо Аюму Ивасы.

Решение о выдаче суперлицензии британскому пилоту с индийскими и шведскими корнями одобрил Всемирный совет по автоспорту FIA на внеочередной генеральной ассамблее в Макао.

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