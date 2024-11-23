“Пришло время одному из моих самых сложных соперников занять место в моем углу”. Новак Джокович удивил всех, назвав имя своего нового тренера

Экс-первая ракетка мира и чемпион 24-х турниров Grand Slam Новак Джокович объявил имя своего нового тренера



Сербский теннисист будет работать вместе с британцем Энди Марреем, который несколько месяцев назад завершил свою профессиональную карьеру.

“Мы играли друг с другом с самого детства. 25 лет мы были соперниками, толкали друг друга за пределы наших возможностей. У нас были одни из самых эпических сражений в нашем спорте. Нас называли «меняющими игру», «рискующими», «творящими историю». Я думал, что наша история уже закончилась. Но оказалось, что у нее есть последняя глава. Пришло время одному из моих самых сложных соперников занять место в моем углу. Добро пожаловать на борт, тренер Энди Маррей”, – прокомментировал новое сотрудничество Новак Джокович, опубликовав специальное видео.

Энди Маррей также подтвердил, что будет тренировать сербского теннисиста, сообщив, что их работа начнется уже в межсезонье.

“Я собираюсь присоединиться к команде Новака в межсезонье и помогать ему готовиться к Открытому чемпионату Австралии. Я очень рад этому и с нетерпением жду возможности провести время на одной стороне корта с Новаком, чтобы помочь ему достичь своих целей”, – написал британец.

Новак Джокович и Энди Маррей сыграли друг против друга 36 официальных поединков, в которых 25 побед одержал серб. Теннисисты разыграли между собой семь титулов Grand Slam (пять выиграл Джокович) и четырех из них состоялись в Мельбурне (все выиграл Джокович).

За свою карьеру 37-летний Энди Маррей выиграл 46 титулов, среди которых три победы на турнирах Grand Slam (US Open-2012 Wimbledon-2013, 2016), две золотые Олимпийские медали (Лондон-2012 и Рио-де-Жанейро-2016) и 14 титулов “Мастерс”. Маррей завершил на первой строчке мирового рейтинга сезон 2016 года, проведя в общей сложности на вершине тура 41 неделю (14-й результат в истории). Британец заработал на теннисном корте почти 65млн. долларов призовых. Это будет его первый тренерский опыт.



btu.org.ua