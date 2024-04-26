Самые желанные соперники для Райана Гарсии и Девина Хейни

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гарсия и Девин Хейни

В ночь на 21 апреля в Нью-Йорке, США, состоялся нетитульный поединок между чемпионом WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) 25-летним американцем Девином Хейни (31-1, 15 КО) и его сверстником и земляком Райаном Гарсией (25-1, 20 КО).

Поединок окончился победой аутсайдера. Больший и сильный Гарсия побил меньшего и не столь мощного Девина Хейни. Хейни же не смог применить свои навыки против соперника, которого до поединка называл бойцом уровня С.

Говорить о будущем боксеров принято сразу после поединка. Однако Райан – настолько непредсказуемая персона, что стоило выждать определенное время, чтобы увидеть, куда клонит американца. Сейчас стало понятнее, можно говорить об обоих.

Желаемые соперники для Девина Хейни

Здесь важно отметить, что американец не потерял титул WBC в первом полусреднем весе, потому что его оппонент не сделал вес. Райан уже на взвешивании весил больше на полтора килограмма, чем соперник, а значит, за титул не боролся. Вместе с этим, титул не будет объявлен вакантным, как ожидали многие фанаты. В WBC решили не создавать прецедента, когда претендент, желая навредить сопернику, просто делал бы больший вес, платил бы за это деньгами, но разрушал здоровье и порядок категорий.

Сандор Мартин

Испания, 30 лет

42-3, 15 КО

Это первый человек, который появляется, когда говорят о Хейни. Все потому, что Мартин – обязательный претендент на пояс, которым так и владеет Девин. Американец перед встречей с Райаном даже говорил о том, что пора начинать переговоры с Мартином, и поручал это Эдди Хирну.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сандор Мартин

Такого боя следует ожидать, хоть он и опасен для Девина. Просто потому, что Сандор – претендент, клиент Эдди Хирна и боксер, который часто цепляется за свои шансы. Так было с Теофимо Лопесом, за которого уцепился Мартин и с которым молодой американец мучился все 12 раундов.

Просто Хейни не будет, потому что Сандор – умный боксер, которого действительно сложно перехитрить в просто боксерском противостоянии. А передавить его силой у Девина не получится – равные габариты и относительная безударность Хейни мешает.

Объединение с любым из чемпионов

На самом деле, сейчас напрашивается единственный вариант среди них – Теофимо Лопес. Но это зависит от того, когда Хейни захочет вернуться. Сейчас у Теофимо нет соперника, а Девин взял перерыв для отдыха и восстановления – как морального, так и физического.

На этот вариант, хоть и хайповый, шансов почти нет. Сразу после провала выходить на рискованный бой против такого же молодого чемпиона – вряд ли команда Девина согласится на такую авантюру. Не так они действуют.

Это, безусловно, было бы интересно. Теофимо – не такой, как Райан. Он не сможет постоянно переть вперед, у него другой стиль. Но и ударить Лопес точно может крепко. Так что бой опасен для обоих боксеров.

Желаемые соперники для Райана Гарсии

Американец, конечно, всех обманул. Далеко не все верили, что парень действительно сошел с ума, но выглядел он странно. А когда не смог сделать вес, еще больше людей поверили в превосходство Хейни.

Только Райан добился своего. Преимущество в весе было не из-за лишнего веса, а из-за того, что он стал более мощным. Именно так и победил — благодаря силе и тяжелым ударам. Это ему и помогло стать первым, кто побил Девина.

Роландо Ромеро

США, 28 лет

15-2, 13 КО

Все эти варианты объявил лично Гарсия. Конечно, он цеплял еще Исаака Круза и Эррола Спенса, но это малореальные соперники. Исаак – небольшой боксер и для первой полусредней, а Райан собирается переходить в полусреднюю, как минимум. Спенс планирует идти в первую среднюю категорию и вряд ли после разрушительного поражения от Кроуфорда согласится на поединок против молодого хайпового парня.

Getty Images/Global Images Ukraine. Роландо Ромеро

А вот поединок против Ромеро – другая история. Роландо нужен бой для возвращения и он любит вызовы, в которых можно пошуметь. С Райаном это точно получится. Мало того, что Гарсия сам создает инфоповоды, так они еще и спарринговали. А спарринг давно попал в сеть, и там не было просто ни первому, ни второму.

Силовое противостояние гарантировано. Оба даже могут набрать вес, чтобы не держаться в сложных рамках первого полусреднего.

Себастьян Фундора

США, 26 лет

21-1-1, 13 КО

Райан не раз затронул тему готовности подняться в первый средний вес. А поединки против Фундоры любого соперника всегда яркие и насыщенные.

Правда, Себастьян должен встретиться с победителем пары Кроуфорд – Мадримов до декабря, в противном случае будет оставлен без титула WBO. Но WBC все равно останется. И, если у Себастьяна не получится отбоксировать в декабре из-за травмы или нежелания, встреча с Райаном выглядит не просто логичной, но и очень громкой.

Вряд ли Фундора когда-то зарабатывал такие деньги, которые можно сделать в бою против Гарсии.

Конор Бенн

Великобритания, 27 лет

23-0, 14 КО

Бенн поздравил Райана с победой в Твиттере. Гарсия ответил угрозой – пообещал разбить и съесть селезенку британца. Коммуникация началась не с того сразу.

Кроме громких пресс-конференций, здесь еще и чисто логическая составляющая. Обоих боксеров транслирует DAZN. Оба боксируют в США: Бенн — из-за запрета выступать в Великобритании. Оскар Де Ла Хойя (промоутер Гарсии) и Эдди Хирн (промоутер Бенна) уже не в первый раз делают совместные вечера. С Хейни было то же самое.

Интересный вариант для дебюта в полусреднем весе. И для Бенна это громкое противостояние и имя, которого не хватает в рекорде для раскрутки.

sport.ua