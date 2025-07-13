Определились лучшие игроки Клубного Чемпионата мира.

Лучшим игроком Клубного ЧМ признан полузащитник "Челси" Коул Палмер. Он забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. В финале английский футболист отметился дублем и ассистом.

Нападающий "ПСЖ" Дезире Дуэ признан лучшим молодым игроком турнира. На счету 20-летнего игрока один гол в шести матчах.

Лучшим голкипером турнира признали вратаря "Челси" Роберта Санчеса. У испанского игрока 5 пропущенных голов и 2 матча сыграно "всухую".

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Напомним, что "Челси" победили "ПСЖ" со счётом 3:0 и стали обладателем Клубного Чемпионата мира.

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