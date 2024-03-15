Кубок Билли Джин Кинг. Швёнтек, Осака и Кербер попали в заявки своих сборных на матчи Qualifiers

Известны составы команд на противостояния в Квалификации женских соревнований
Квалификация • 12-13 апреля
АВСТРАЛИЯ — МЕКСИКА
Австралия: Арина Родионова, Дарья Сэвилл, Сторм Хантер, Эллен Перес, Тайла Престон.
Мексика: Фернанда Котрерас Гомес, Марсела Сакариас, Фернанда Наварро, Джулиана Олмос.
ШВЕЙЦАРИЯ — ПОЛЬША
Швейцария: Виктория Голубич, Селин Неф, Симона Вальтерт, Жиль Тайхманн.
Польша: Ига Швёнтек, Магдалена Френх, Магда Линетт, Катажина Кава, Майя Хвалиньска.
ФРАНЦИЯ — ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Франция: Каролин Гарсия, Клара Бюрель, Диан Парри, Кристина Младенович.
Великобритания: Кэти Бултер, Гарриэт Дарт, Хезер Уотсон, Эмма Радукану.
США — БЕЛЬГИЯ
США: Джессика Пегула, Мэдисон Кис, Эмма Наварро, Тэйлор Таунсенд, Кэролайн Доулхайд.
Бельгия: София Костулас, Ханне Вандевинкель, Мари Бенуа, Кимберли Циммерманн.
ЯПОНИЯ — КАЗАХСТАН
Япония: Наоми Осака, Нао Хибино, Май Хонтама, Эна Сибахара, Сюко Аояма.
Казахстан: Юлия Путинцева, Жибек Куламбаева, Аружан Сагандикова, Анна Данилина, Зарина Дияс.
БРАЗИЛИЯ — ГЕРМАНИЯ
Бразилия: Беатрис Аддад Мая, Лаура Пигосси, Каролина Алвес, Луиза Стефани, Ингрид Мартинс.
Германия: Анжелик Кербер, Татьяна Мария, Лаура Зигемунд, Анна-Лена Фридсам.
СЛОВАКИЯ — СЛОВЕНИЯ
Словакия: Анна Каролина Шмидлова, Ребекка Шрамкова, Виктория Грунчакова, Рената Ямрихова, Тереза Михаликова.
Словения: Кайя Юван, Тамара Зиданшек, Вероника Эрьявец, Пиа Ловрич, Нина Поточник, Эла Ната Милич.
Ранее стали известны предварительные составы в матче Украина — Румыния.