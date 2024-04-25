Стало известно, кто в Украине будет транслировать бой Усик – Фьюри

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На территории Украины суперпоединки Александр Усик – Тайсон Фьюри и Денис Беринчик – Эмануэль Наваррете эксклюзивно будет транслировать ОТТ-платформа MEGOGO.

Марафон бокса начнется ночью с боя за абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

MEGOGO покажет большую студию и весь файткард вечера, за исключением боя россиянина. Медиасервис принципиально не транслирует бои с участием представителей страны-террориста.

Далее зрителей будет ждать противостояние Чемпиона WBO International Дениса Беринчика (18-0, 9 КО) и мексиканца Эмануэля Наваррете (38-1-1, 31 КО). На кону будет стоять вакантный пояс Чемпиона мира WBO в легком весе. Последний бой Беринчик провел против шведа Энтони Йигита в андеркарде боя Усик – Дюбуа. Тогда Беринчик победил решением судей, защитив свой титул WBO International.

Оба ивента будут доступны эксклюзивно на MEGOGO по подпискам «Легкая», «Оптимальная», «Максимальная» и «Спорт». Трансляция будет доступна в разделе «Спорт», на собственном канале MEGOGO Гонг и также на отдельном поп-ап-канале в разделе «Телевидение», который появится на сервисе в день события.

Ранее MEGOGO стал официальным транслятором чемпионата Европы по футболу 2024 года.

sport.ua