Украина – последняя, ​​Румыния – до сих пор в лидерах. Турнирная таблица группы E на Евро-2024

У всех одинаковое количество очков

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В другом матче группового этапа квартета E Бельгия победила Румынию со счетом 2:0.

Таким образом, все команды набрали по три очка. Приоритетным критерием при таком раскладе становится разница забитых-пропущенных.

Благодаря победе 3:0 в первом матче Румыния лидирует в группе, а Украина идет последней. Бельгия поднялась на второе место, Словакия опустилась на третье.

EURO Grp. E

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки

1

Бельгия 2 1 0 1 2-1 3 2

Румыния 2 1 0 1 3-2 3 3

Словакия 2 1 0 1 2-2 3 4

Украина 2 1 0 1 2-4 3

Финальный тур сборной проведут 26 июня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву. Украина сыграет с Бельгией в Штутгарте, Словакия встретится с Румынией во Франкфурте.

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