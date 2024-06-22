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Футбол

Украина – последняя, ​​Румыния – до сих пор в лидерах. Турнирная таблица группы E на Евро-2024

У всех одинаковое количество очков

Украина – последняя, ​​Румыния – до сих пор в лидерах. Турнирная таблица группы E на Евро-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

    • В другом матче группового этапа квартета E Бельгия победила Румынию со счетом 2:0.

    Таким образом, все команды набрали по три очка. Приоритетным критерием при таком раскладе становится разница забитых-пропущенных.

    Благодаря победе 3:0 в первом матче Румыния лидирует в группе, а Украина идет последней. Бельгия поднялась на второе место, Словакия опустилась на третье.

    EURO Grp. E

    # КОМАНДА И В Н П З-П Очки

    1

    Украина – последняя, ​​Румыния – до сих пор в лидерах. Турнирная таблица группы E на Евро-2024

    Бельгия 2 1 0 1 2-1 3 2

    Украина – последняя, ​​Румыния – до сих пор в лидерах. Турнирная таблица группы E на Евро-2024

    Румыния 2 1 0 1 3-2 3 3

    Украина – последняя, ​​Румыния – до сих пор в лидерах. Турнирная таблица группы E на Евро-2024

    Словакия 2 1 0 1 2-2 3 4

    Украина – последняя, ​​Румыния – до сих пор в лидерах. Турнирная таблица группы E на Евро-2024

    Украина 2 1 0 1 2-4 3

    Финальный тур сборной проведут 26 июня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву. Украина сыграет с Бельгией в Штутгарте, Словакия встретится с Румынией во Франкфурте.

    www.ua-football.com

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