Гасли: Важно понять, за счёт чего удалось прибавить.

В Барселоне впервые в сезоне обоим гонщикам Alpine F1 удалось пройти в финал квалификации, хотя, судя по их комментариям, за счёт чего удалось прибавить, они даже не знают.

Пьер Гасли (7-й): «Впервые в сезоне обе машины в финале квалификации, и это очень хороший результат. Ещё во время вчерашних тренировок мы увидели некоторые позитивные признаки, но предпочли не опережать события, поскольку не знали, на какие скорости способны остальные.

Но 7-й результат подтверждает, что мы действительно конкурентоспособны, к тому же первой тройке мы уступили всего полторы десятых. В этом году у нас были сложности, но на них надо учиться, и мы продолжим это делать. При этом не менее важно понять, за счёт чего сегодня нам удалось прибавить.

Работа машины производила неплохое впечатление, и у меня было ощущение, что мы в полной мере использовали её потенциал, хотя всегда есть области, в которых можно добиться улучшений.

Завтра нас ждёт трудная гонка, при этом похоже, что погодные условия вновь изменятся. Но мы стартуем с отличных позиций, поэтому постараемся показать хороший результат».

Эстебан Окон (9-й): «Перед началом уик-энда мы не ожидали, что будем способны на такие результаты, и в какой-то мере они стали сюрпризом, учитывая, что к этому этапу сезона мы не готовили никаких новинок.

Но машина эффективно работала с самого начала пятничных тренировок, и сегодня это продолжилось. Третья тренировка проходила в условиях жары, но потом небо затянуло облаками, и я думаю, что это нам помогло в квалификации. Мы должны всё проанализировать и понять, почему мы быстры здесь – в этих условиях и на этой конкретной трассе.

Надеюсь, завтра нам удастся удержаться хотя бы на этих позициях, сдержав атаки соперников, стартующих позади нас, и побороться за очки. Гонка предстоит долгая, резина на этой трассе испытывает особенно сильные нагрузки, поэтому по ходу Гран При предстоит справляться с деградацией».

Источник