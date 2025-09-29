Два варианта. Итаума может выйти на ринг против бывшего соперника Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Непобежденный британский боксер Мозес Итаума (13–0, 11 КО) проведет следующий бой 13 декабря в английском Манчестере. Его соперник определится в ближайшее время.

По информации авторитетного инсайдера The Ring Майка Коппинджера, промоутер Итаумы рассматривает два варианта: американец Майкл Хантер (24–1–2, 17 КО) или британец Дэвид Аделейе (14–2, 13 КО).

Влиятельный промоутер Фрэнк Уоррен пытался несколько раз найти соперника для своего подопечного, но трижды потерпел неудачу – от боя с Итаумой отказались Джермейн Франклин, Филип Хргович и Чжан Чжилей.

Хантер провел последний бой в декабре прошлого года, когда в пятом раунде нокаутировал мексиканца Кристиана Гарсию. Единственное поражение в своей карьеры потерпел от нынешнего чемпиона Александра Усика в 2017 году, однако выстоял все 12 раундов.

Аделейе в августе без шансов уступил хорвату Хрговичу – по итогам десяти раундов судьи зафиксировали единогласную победу Филипа.

