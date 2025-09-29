Connect with us
Футбол

Галатасарай – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

    • 30 сентября 2025 года в 22:00 по киевскому времени Стамбул загорится футбольной страстью! "Галатасарай" на своем поле бросит вызов грозному "Ливерпулю" во втором раунде этапа лиги. Турецкий клуб набрал неплохую форму и остановить его не так-то просто. Зато "мерсисайдцы" в каждом матче из последних сил берут верх над соперниками, а в последнем и вовсе потерпели поражение.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    Онлайн-видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Megogo Футбол 2.

    Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

