«Сан-Антоніо» випадково подарував Сабонісу перемогу. Литовець зміг перехопити м’яч за сім секунд до сирени

8 березня «Сан-Антоніо» на виїзді програв «Сакраменто» з рахунком 129:131. Різниця очок сама натякає, що каліфорнійці здобули звитягу одним кидком, ймовірно, незадовго до сирени.

Ще прикріше стає, коли дізнаєшся, що цей останній влучний кидок техасці власноруч подарували «Кінгз». За сім секунд до завершення матчу 20 пік драфту-2022 Малакай Бренем віддав заслабку передачу, яку з легкістю перехопив лідер «Сакраменто» Домантас Сабоніс. Литовець закрив зустріч данком:

За 38 хвилин на майданчику зірковий центровий відзначився 31 очком, 17 підбираннями та дев’ятьма передачами.

Фото: Rocky Widner/NBAE

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