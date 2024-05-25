Ига Швёнтек: «Чувствую, что у меня постоянно есть мишень на спине, потому что я первый номер рейтинга»

Первая ракетка мира Ига Швёнтек ответила на вопросы журналистов перед стартом на Открытом чемпионате Франции

О возвращении в Париж

«Конечно, я взволнована и рада вернуться. Я очень люблю это место, поэтому я счастлива, что сейчас нахожусь в хорошей форме и в хорошем настроении, чтобы начать турнир, потому что в прошлом году мы боролись с некоторыми травмами. Так что в этом году я просто счастлива вернуться и действительно наслаждаюсь этим. Я бы солгала, если бы сказала, что не волнуюсь, потому что все волнуются, я думаю.

Есть большое давление, особенно когда ты играешь хорошо и уже знаешь, что можешь достичь этой ступеньки, знаешь, люди ожидают, что это произойдет снова и снова, и снова, и снова, и снова. Поэтому давление есть, но я бы не сказала, что нервничаю больше, чем обычно. Этот стресс нужен для того, чтобы выйти на правильный уровень мотивации и готовности. Но я также довольно уверена в своей игре и в работе, которую мы выполняли. Поэтому я чувствую себя хорошо (улыбается).»

О серии побед в 2022 году и сейчас

«Я не помню, с чем именно я боролась или что хотела улучшить тогда. Я точно знаю, что моя подача сейчас лучше, и в целом, я думаю, что я стала лучшим игроком, потому что я просто выросла и упорно работала в течение последних двух лет. Так что я чувствую, что прогрессирую, так что, думаю, я должна быть лучшим теннисистом.

Но сравнивая результаты или мои ощущения, я думаю, что два года назад всё это было для меня новым, и я думаю, что я выиграла так много матчей ещё и потому, что никто на самом деле этого не ожидал. Когда началась эта серия, я даже не была второй в рейтинге, поэтому я думаю, что другие игроки иногда также были не готовы, возможно, к моей игре. Но сейчас все по-другому. Теперь они готовы, и я чувствую, что у меня постоянно есть мишень на спине, потому что я первый номер рейтинга. На самом деле я больше горжусь тем, что происходит сейчас, и выигрыш всех этих титулов в этом году уже показал, что мы идем правильным путем.

Всегда все говорят, что труднее продолжать то, что ты начал. В 2022 году для меня это был своеобразный старт, я выиграла эти большие титулы, но сейчас я доказала, что могу делать это с год за годом. Я бы сказала, что сейчас я больше довольна своими результатами (улыбается).»

О работе над подачей

«Думаю, что изменение техники позволило мне подавать быстрее. Мы работали над самой подачей, так что она точно стала лучше. Я чувствую это, потому что у меня появилось больше возможностей, когда я подаю. Но, честно говоря, я все еще не ожидаю многого. Я еще не чувствую, что я игрок с мощной подачей, потому что мне еще нужно доказать себе, что подача будет стабильно работать. У меня были взлеты и падения. Так что я бы сказала, что не ожидаю от своей подачи многого, но это нормально. Раньше моя подача была довольно плохой, и я смогла выиграть много турниров. У меня всегда есть план Б. Мне не нужно выигрывать очки только за счёт подачи. Но это было комфортно, знаете, например, в Риме. Да, я не ожидаю многого от этого, поэтому я также думаю, что это поможет мне просто расслабиться и совершенствоваться шаг за шагом, а не вдруг думать, что я начну подавать эйсы, потому что это не моя игра (улыбается).»

В первом круге Ролан Гаррос Ига Швёнтек сыграет против теннисистки из квалификации француженки Леолии Жанжан.

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