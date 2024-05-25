Кристиан Хорнер о новом ограничении затрат в 2026-м

В 2026-м концепция ограничения затрат изменится. Сумма вырастет до 215 или 220 миллионов долларов, но в неё войдёт и большее число расходов. На пресс-конференции FIA в пятницу руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер комментировал ситуацию.

Кристиан Хорнер: «Нужен оптимальный баланс. Действующие ограничения затрат нас многому научили. И я думаю, что самым важным для 2026 года является то, что сотрудники не несут на себе основную тяжесть этих изменений. Сейчас идёт разумная дискуссия о том, что включено, что должно оставаться исключенным и что на самом деле имеет отношение к повышению скорости и эффективности машины.

Например, действительно ли рождественская вечеринка сделает вашу машину быстрее? Если эти затраты будут включены в ограничение затрат, каждый технический директор предпочтёт вечеринке новое переднее крыло.

Я не говорю, что наш технический директор не любит рождественские вечеринки, но ему нравятся передние крылья. Таким образом, нужно найти такой баланс, при котором сотрудники не будут нести на себе основную тяжесть этих ограничений. В целом, это была очень продуктивная и разумная дискуссия. Это поиск баланса между тем, что является исключением, и тем, что входит в ограничение затрат».

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