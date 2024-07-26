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Футбол

Румынская бригада рассудит ответный матч Динамо в квалификации ЛЧ

Имена арбитров

Румынская бригада рассудит ответный матч Динамо в квалификации ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Стало известно, кто рассудит ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Динамо" и "Партизаном".

    Согласно информации официального сайта УЕФА, главным арбитром поединка назначен румын Мариан Барбу. Его ассистентами станут Михай Марика и Имре Ласло Буци, а место четвёртого судьи займёт Себастьян Кольцеску.

    Напомним, что эта игра состоится в Белграде 31 июля, в 21:00 по киевскому времени. Первая встреча завершилась разгромной победой "Динамо" со счётом 6:2.

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