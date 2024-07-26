Ферстаппен: Для меня важны виртуальные гонки

По ходу уик-эндов Формулы 1, Макс Ферстаппен периодически участвует в виртуальных гонках, но пока он побеждал на реальной трассе, вопросов не было.

В Венгрии Ферстаппен гонялся до 03:18 в ночь перед стартом Гран При, что стало причиной разговоров о том, что и критика в адрес команды по ходу гонки, и инцидент с Хэмилтоном произошли из-за его усталости.

После гонки, в которой он занял пятое место, Ферстаппен рекомендовал критикам «отвалить». Консультант Red Bull Хельмут Марко намекнул, что в будущем Ферстаппену будет запрещено гоняться на симуляторах во время гоночных уик-эндов, но сам гонщик это опроверг.

Макс Ферстаппен: «Да, я гонялся до трёх часов ночи, такое со мной случается, но виртуальные гонки играют очень важную роль в моей жизни.

Мы поговорили об этом с командой, и я сказал: «Вам не о чем беспокоиться, других гонок не будет». Но дело не в том, что мне запретили это делать или что-то в этом роде. Я же не требую от них отчёта о том, как они проводят свободное время и что делают в выходные.

Я выиграл три чемпионата мира и хорошо знаю, что могу делать, а что нет, и я всегда очень строг к себе в отношении того, что разрешено, учитывая весь мой опыт в Формуле 1.

Те, кому не нравится то, что я говорю по радио – не слушайте, убавьте громкость. Я думаю только о победе. Люди могут утверждать, что я не должен быть таким громким по радио, но это их мнение, а мое мнение заключается в том, что в тот момент это было необходимо сказать».

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