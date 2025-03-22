BК betking і B8 Esports оголосили про партнерство: спільний курс на розвиток кіберспорту у 2025 році

Українська кіберспортивна організація B8 Esports та ліцензований букмекер BК betking уклали офіційне партнерство, яке стане важливим кроком у розвитку кіберспорту в Україні.



Обидві сторони поділяють спільні цінності — амбіційність, стратегічне мислення та бажання досягати високих результатів. Як зазначили в BК betking, співпраця з B8 — це логічний етап розширення кіберспортивного напряму компанії:

«Ми бачимо великий потенціал у кіберспорті, і партнерство з B8 Esports відповідає нашому підходу: діяти сміливо, прагнути більшого та створювати унікальний фан-досвід», — прокоментували в betking.

В рамках угоди букмекер підтримуватиме команду B8 на міжнародній арені, забезпечуючи фанатів новим контентом, розіграшами та активностями. Запланована також низка ініціатив для кіберспортивної спільноти, яка отримає більше інструментів для взаємодії з професійною сценою.

У B8 Esports наголошують:

«Це партнерство — не просто угода. Це нові можливості для зростання, створення додаткової цінності для фанатів і підтримка розвитку українського кіберспорту. Ми раді об’єднати зусилля з потужним партнером».

У 2025 році на шанувальників чекає багато спільних проєктів і яскравих подій. B8 і betking об’єднують зусилля — далі буде ще цікавіше!

btu.org.ua